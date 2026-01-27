Panathinaikos-Roma Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Panathinaikos e Roma, valida per l’Europa League, si svolgerà giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si tratta dell’ultimo incontro della fase a gironi, con le formazioni pronte a scendere in campo in trasferta. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida europea.

La Roma affronta il Panathinaikos in trasferta nell’ultima partita della fase campionato di Europa League, che a in scena giovedì sera in contemporanea con tutte le altre. I giallorossi sono sesti in classifica con 15 punti e con una vittoria sarebbero certi dell’ingresso tra le prime otto, che certifica la qualificazione diretta agli ottavi di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Panathinaikos-Roma: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Panathinaikos-Roma giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati; Settima giornata Europa League: vince la Roma, pari in rimonta per il Bologna contro il Celtic.

