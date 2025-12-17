Regular Show il creatore della serie torna con un nuovo progetto | Super Mutant Magic Academy

J.G. Quintel, creatore di Regular Show, torna con una nuova serie animata ispirata alla graphic novel Super Mutant Magic Academy. Un mondo magico e pieno di avventure lo attende, promettendo di catturare l’immaginazione del pubblico con la sua originalità e humor unico. Prepariamoci a scoprire un universo sorprendente, dove magia e mutanti si incontrano in un mix irresistibile di divertimento e fantasia.

© Movieplayer.it - Regular Show, il creatore della serie torna con un nuovo progetto: Super Mutant Magic Academy J.G. Quintel prepara il suo ritorno con una nuova serie animata tratta dalla graphic novel Super Mutant Magic Academy. Un progetto lontano dal mondo di Regular Show, atteso per il 2026, che mescola adolescenza, magia e ironia surreale. Dopo aver lasciato un segno indelebile nell'animazione contemporanea con Regular Show, J.G. Quintel è pronto a voltare pagina senza rinnegare il suo stile. Il suo prossimo progetto animato, ispirato a una graphic novel cult, promette un universo scolastico decisamente fuori dall'ordinario. Dal parco alla scuola: la nuova fase creativa di J.G. Quintel Mentre Regular Show si prepara a tornare sotto forma di progetto parallelo - noto con il titolo provvisorio Regular Show: The Lost Tapes - l'attenzione di J.

