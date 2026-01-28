Lettura ad alta voce ai neonati l’appello dei neonatologi | Favorisce lo sviluppo linguistico e la relazione genitore-figlio

I neonatologi italiani fanno un appello: leggere ad alta voce ai neonati aiuta a sviluppare il linguaggio e rafforzare il legame tra genitori e figli. In vista della Giornata mondiale della lettura ad alta voce il 4 febbraio, la Società italiana di neonatologia promuove questa pratica anche nei reparti di terapia intensiva neonatale, sperando di coinvolgere più famiglie possibile.

L'iniziativa si rivolge a tutti i neonati ma concentra l'attenzione sui neonati prematuri, categoria esposta a rischi specifici di sviluppo neurologico atipico. I pretermine presentano vulnerabilità che interessano aspetti motori, sensoriali, cognitivi, comportamentali e sociali, anche senza lesioni cerebrali evidenti. Il rischio aumenta proporzionalmente al grado di prematurità. I progressi dell'assistenza ostetrica e neonatologica hanno incrementato i tassi di sopravvivenza e ridotto le complicanze gravi, rendendo urgente la prevenzione degli esiti a lungo termine. Le percentuali di ritardo del linguaggio nei neonati prematuri con età gestazionale inferiore alle 32 settimane oscillano tra il 24% e il 32%.

