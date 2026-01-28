Questa sera a L’Eredità, Marco Liorni accoglie Maria, Matteo, Elena e Francesco, i quattro concorrenti pronti a sfidarsi. Tra loro, spicca Francesco, che sembra essere rimasto un po’ indietro durante la puntata. La gara si fa serrata e i giochi si intensificano, mentre il pubblico segue con attenzione ogni mossa dei partecipanti.

Maria, Matteo, Elena e Francesco i concorrenti del gioco I fantastici quattro a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 28 gennaio. Francesco, destinatario del cosiddetto spicchio rosso dopo aver perso a La Scossa, ha deciso di sfidare Elena e ha avuto la meglio. La sfida è stata parecchio commentata dai telespettatori sui social. "Non si può proprio dire che Francesco sia fortunato! #leredita", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Elena che non conosce miseria e nobiltà #leredita", riferendosi al famoso film di Totò. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Eredità, "manco la vede": Francesco travolto

Nella puntata di questa sera de L'Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai 1, tre concorrenti – Federico, Francesco e Laura – si sono qualificati per il Triello.

Nella puntata di venerdì 12 dicembre de L'Eredità, Marcello si è distinto per aver raggiunto la Ghigliottina, il momento clou del game show condotto da Marco Liorni.

