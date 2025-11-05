Anemone | clip esclusiva del film con Daniel Day-Lewis al cinema dal 6 novembre
Una nuova intensa interpretazione di Daniel Day-Lewis, di ritorno sulle scene dopo una lunga pausa, anticipata dalla clip esclusiva di Anemone, da domani al cinema. Il ritorno al cinema di Daniel Day-Lewis in un film intimo e tormentato diretto dal figlio Ronan Day-Lewis. Arriva nei cinema italiani domani 6 novembre, distribuito da Universal Pictures, Anemone, dramma post-bellico che ci offre una nuova grande interpretazione dell'attore tre volte premio Oscar. Possiamo gustare un frammento esclusivo di tale interpretazione nella clip esclusiva presentata quest'oggi da Movieplayer.it che mostra Daniel Day-Lewis e Sean Bean impegnati in un dialogo rivelatore carico di significati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Anemone: una clip in anteprima esclusiva del film di Ronan Day-Lewis (con papà Daniel) - Lewis, che per lui è tornato a recitare dopo un periodo di "pausa" durato otto anni. Riporta comingsoon.it
Anemone , il fulminante film d'esordio di Ronan Day-Lewis segna il ritorno alle scene di Daniel: «Avrei voluto avere la maturità di mio figlio» - Lewis ci parla di silenzio, senso di colpa e di quel profondo bisogno di perdonarsi Anemone, l’opera prima da regista di Ronan Day- Come scrive vogue.it