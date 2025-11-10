Regione 87mila euro in più per le famiglie Serviranno a potenziare i servizi di base dei vari Centri
ANCONA – La Giunta regionale ha approvato la programmazione degli interventi e i criteri di riparto delle risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia per l’anno 2025. Aumentano quindi le risorse dedicate agli interventi: per le Marche saranno assegnati 848mila euro, con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Primo appuntamento questo pomeriggio ad Alba per Tuber Next Gen, il progetto della Regione Piemonte che trattare il futuro del patrimonio tartufigeno con un approccio integrato fra pianificazione territoriale, gestione forestale e sviluppo locale. Dedicata parti - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Lo riporta romatoday.it
La Regione Lazio ha deciso di destinare due milioni di euro per Gaza - L'iniziativa pro Palestina delle opposizioni regionali è andata a segno. romatoday.it scrive