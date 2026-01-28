Legionella? Non nella rete idrica pubblica

Le analisi di Marche Multiservizi hanno confermato che l’acqua pubblica non presenta legionella. Dopo la segnalazione arrivata a metà gennaio riguardo a tre condomini in zona piazza Redi, l’azienda ha controllato i sistemi idrici interni e ha comunicato che non ci sono tracce del batterio nell’acqua distribuita dalla rete pubblica.

Nessuna presenza di legionella nell'acqua. E' questo l'esito delle analisi effettuate da Marche Multiservizi dopo la segnalazione del 14 gennaio scorso in merito alla presenza di questo batterio nell'acqua di tre condomini della zona di piazza Redi, rilevata attraverso analisi private dei sistemi idrici interni delle palazzine. Marche Multiservizi ha inviato una lettera al Comune, all'Ast e all'Aato 1 Marche Nord per comunicare quanto emerso dalle analisi: "Non è presente legionella nell'acqua distribuita da Marche Multiservizi. Pertanto si tratta di un rischio collegato al sistema di distribuzione domestico".

