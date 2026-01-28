Leggende rossonere e solidarietà Cena benefica di gran successo del Milan Club Cernobbio

Una serata di solidarietà e ricordi rossoneri ha riempito di entusiasmo le Serre di Rattiflora a Casnate con Bernate. Il Milan Club Cernobbio ha organizzato una cena benefica, attirando tifosi e vecchie glorie del Milan. La serata si è conclusa con un grande successo, dimostrando che i tifosi sono pronti a sostenere cause importanti in compagnia dei loro miti.

Una serata a scopi benefici fra vecchie glorie rossonere accolte dall'entusiasmo dei tifosi. Presso Serre di Rattiflora a Casnate con Bernate, il Milan Club Cernobbio ha ufficialmente aperto il 2026 con una straordinaria cena di beneficenza che ha registrato un clamoroso successo di partecipazione e solidarietà. L'evento ha visto la calorosa presenza di soci tesserati, sportivi e appassionati – tra cui campioni dello sport come Gianluca Zambrotta, Filippo Galli, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Serginho, Alberico Evani, Laura Fusetti, Nadine Sorelli, Pietro Vierchowod, Mauro Tassotti, Daniele Cassioli – e giornalisti e scrittori, tutti uniti da un unico grande obiettivo: sostenere progetti di valore sociale attraverso la solidarietà attiva.

