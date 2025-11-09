A cena con i Pompieri di Cesenatico iniziativa benefica a sostegno dei volontari

Cesenatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesenatico si prepara a trasformare una serata a tavola in un gesto concreto di gratitudine verso i propri vigili del fuoco volontari. Sabato, 29 novembre, alle ore 20, la sala parrocchiale “Santa Maria Goretti” di Cesenatico accoglie “A cena con i Pompieri di Cesenatico”, iniziativa benefica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cena pompieri cesenatico iniziativaSolidarietà a Cesenatico: cena di pesce a favore delle persone con autismo - Sabato 25 ottobre si terrà una speciale Cena di Beneficenza a Cesenatico, organizzata dall'Ass. livingcesenatico.it scrive

Cena solidale per Olgerta - Questa sera a Cesenatico si tiene una iniziativa di beneficenza per aiutare Olgerta, una ragazza albanese bisognosa di cure. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Pompieri Cesenatico Iniziativa