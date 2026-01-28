Legame madre-figlia in Everlove nuovo singolo di Carolina Bubbico

Venerdì 30 gennaio esce “Everlove”, il nuovo singolo di Carolina Bubbico. La cantante romana torna con una canzone che parla di un legame profondo tra madre e figlia. Il brano segna anche l’inizio della sua collaborazione con l’etichetta GroundUP Music, gestita da Michael League degli Snarky Puppy. Un’uscita attesa che promette di catturare l’attenzione di chi ama la musica sincera e senza fronzoli.

Roma, 28 gen. (askanews) – Esce venerdì 30 gennaio Everlove, il nuovo singolo e video di Carolina Bubbico che inaugura la sua collaborazione con l’etichetta GroundUP Music di Michael League, vulcanico leader degli Snarky Puppy e di molti altri progetti internazionali. “Everlove” dà voce al legame tra madre e figlia come a un sentimento insieme corale e profondamente intimo, radicato in una storia che viene da lontano e si rinnova nel presente. Un brano sorretto da una ritmica incalzante affidata esclusivamente alle voci, di una delicatezza disarmante, la stessa di un amore che nasce e si riconosce come protezione e promessa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

