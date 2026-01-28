Le introspezioni profonde sull’essenza e sulla psiche nel Surrealismo Metafisico di György Süt?

Le introspezioni profonde sull’essenza e sulla psiche nel Surrealismo Metafisico di György Süt aprono un nuovo sguardo sulla complessità dell’animo umano. L’artista unisce immagini oniriche e riflessioni interiori, portando lo spettatore a confrontarsi con le proprie sensazioni e con i rapporti tra realtà e percezione. In questo percorso, ogni dettaglio diventa un punto di partenza per indagare cosa accade dentro di noi di fronte agli eventi quotidiani, tra causa ed effetto, tra accettazione e resistenza.

Andare a fondo di tutto ciò che si verifica nella quotidianità implica uno sforzo di ascolto e di indagine su tutte le sensazioni generate dagli eventi, dal rapporto di causa ed effetto che si sviluppa nella mente dell'individuo durante l'incontro tra oggettività e reazione soggettiva, tra capacità di prendere atto e di accettare gli accadimenti oppure restare legati a un prima non più esistente a causa del quale possono nascere frustrazioni e sofferenze. L'animo sensibile degli artisti spesso va a indagare esattamente quel punto interiore in cui tutte queste emozioni si liberano e affiorano in maniera inconscia avvolgendo la sostanza più autentica e diffondendosi poi verso l'esterno.

