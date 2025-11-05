Le Iene 2025 il monologo di Claudia Gerini sull’importanza della verità | rivela la tua vera essenza | Video Mediaset

Claudia Gerini a Le Iene 2025 è stata protagonista di un monologo sulla verità. In concomitanza con l’uscita del suo ultimo film “Fuori la verità” con Claudio Amendola, Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, l’attrice ha fatto una profonda ed importante riflessione sull’importanza della verità. Il monologo di Claudia Gerini a Le Iene 2025. “ Sai quando capisci che la verità fa paura? Quando allo specchio non ti guardi più, ma ti correggi. Non ti osservi, ti controlli “. Inizia così il monologo di Claudia Gerini a Le Iene 2025. Un lungo discorso per l’attrice incentrato sull’importanza della verità nei tempi moderni; in tempi fatti di social dove tutti sono pronti a raccontarsi, ma a discapito a volte della verità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene 2025 il monologo di Claudia Gerini sull’importanza della verità: “rivela la tua vera essenza” | Video Mediaset

