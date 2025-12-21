Oliveto Citra nel centro storico nascono le Botteghe esperienziali

Martedì 23 dicembre, alle ore 18.00, nel centro storico di Oliveto Citra saranno inaugurate sei nuove Botteghe esperienziali. La creazione delle Botteghe esperienziali rientra in una delle 23 azioni concrete previste dalla Strategia di Rigenerazione Il Borgo dei Fermenti, promossa dall’Amministrazione comunale e finanziata dal PNRR nell’ambito del bando per l’attrattività dei borghi storici (Linea B). Oltre alla strutturazione delle rete, l’azione finanzia anche la sua valorizzazione, garantendo la copertura dei costi organizzativi per un periodo di 24 mesi. Posizionate nel cuore del borgo antico, Le Botteghe esperienziali, come suggerisce il loro stesso nome, non nascono con finalità squisitamente commerciali, ma sono state pensate e realizzate con l’obiettivo di consentire agli ospiti di sperimentare saperi artigianali e tradizioni locali, favorendo l’incontro con il patrimonio culturale immateriale custodito dalla comunità locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

