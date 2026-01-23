Italia ha il parco auto più vecchio d’Europa ma l’elettrico è davvero la soluzione green?

L’Italia si distingue per avere il parco auto più vecchio d’Europa, riflesso di una capacità di spesa limitata e di una lenta transizione verso veicoli elettrici. La questione della sostenibilità ambientale coinvolge molteplici aspetti: è davvero l’elettrico la soluzione più efficace per un futuro più green? In questo contesto, è importante analizzare le sfide e le opportunità di un passaggio che richiede tempo, investimenti e politiche mirate.

L’Italia è una repubblica fondata sulle automobili vecchie. Lo stagnamento della capacità di acquisto degli italiani ha portato a un ritardo nella conversione dai motori a combustione a quelli elettrici. Sono poche le città in grado di emancipare davvero la mobilità dei cittadini dai mezzi privati e più si esce dai grandi centri abitati più la dipendenza dal possesso delle quattro ruote si ripropone inderogabilmente. Dagli ultimi censimenti di Acea e Eurostat, le vetture Euro 3 e 4 rappresentano ancora il 44% del totale. Tuttavia, non sarà la possibilità di cambiare macchina a far calare drasticamente le emissioni di anidrite carbonica e di ossido di azoto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

