L' assessore Magnacca su raddoppio ferrovia Pescara-Roma | Appello a Rfi per accelerare iter per imprese espropriate

L’assessore Tiziana Magnacca ha fatto un appello a Rfi per sbloccare i lavori sulla ferrovia Pescara-Roma. Chiede di accelerare le pratiche burocratiche, così le imprese espropriate possono pianificare meglio i loro investimenti e riprendere le attività. Magnacca ha già avviato una sensibilizzazione con l’azienda ferroviaria, sperando di ottenere risposte più rapide.

L'impegno ad avviare opera di sensibilizzazione con Rfi «affinché acceleri la chiusura degli iter burocratici per permettere alle aziende di assumere le decisioni più adeguate per la pianificazione dei propri impianti produttivi», è stato assunto dall'assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, nel corso di un incontro con le aziende interessate. L'intervento dell'assessore Magnacca, in sintonia con l'assessore alle Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis, è stato stimolato dal consigliere regionale Antonio Di Marco, presente alla riunione, durante la quale è emersa la richiesta di confronto per velocizzare l'iter burocratico che interessa le imprese interessate alle procedure di esproprio legate alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma.

È stato avviato un iter semplificato per l’installazione di telecamere di videosorveglianza e il miglioramento dell’illuminazione esterna negli alberghi di Roma.

