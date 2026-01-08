Sicurezza | al vaglio iter semplificati per telecamere alberghi a Roma incontro prefetto-assessore

È stato avviato un iter semplificato per l’installazione di telecamere di videosorveglianza e il miglioramento dell’illuminazione esterna negli alberghi di Roma. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza della città, facilitando le procedure e coinvolgendo le istituzioni locali. Un incontro tra prefetto e assessore ha definito le linee guida per implementare queste misure in modo efficace e rapido, contribuendo alla tutela di cittadini e visitatori.

È stato avviato un processo semplificato per l'installazione di telecamere di videosorveglianza e per il potenziamento dell'illuminazione esterna degli alberghi situati a Roma, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza nella capitale. Questo argomento è stato al centro del recente incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni di categoria operanti nel settore turistico, tenutosi presso Palazzo Valentini. Durante il confronto, l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, ha dialogato con il prefetto Lamberto Giannini.

