L' annuncio del vicesindaco Carota | Riapre l' uffico postale in via Di Sotto

Il vicesindaco Maria Rita Carota ha annunciato che l’ufficio postale di via Di Sotto riaprirà presto ai cittadini. La conferma arriva dopo settimane di attesa e preoccupazione tra gli abitanti della zona Colli, che avevano visto chiudere l’ufficio in passato. La riapertura è prevista per i prossimi giorni, portando di nuovo servizi essenziali a chi vive lì. La notizia ha già suscitato entusiasmo tra i residenti, che ora potranno tornare a usufruire dell’assistenza postale senza dover fare lunghi spostamenti.

Il vicesindaco e assessore Maria Rita Carota, sulla sua pagina Facebook, annuncia la riapertura dell'ufficio postale in via Di Sotto chiuso dal mese di maggio del 2025 per un assalto di alcuni malviventi "È arrivata la notizia che aspettavamo! L'ufficio postale di via Di Sotto riaprirà domani. I servizi riprenderanno regolarmente, a beneficio dei residenti dei Colli e di tutti i cittadini. Ringrazio Poste Italiane per la comunicazione costante di questi mesi"

