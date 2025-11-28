Riapre l’ufficio postale di Cittanova in versione Polis
L’ufficio postale di Cittanova ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”;la nuova sede di via Milite Ignoto è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
