Le nomination agli Oscar 2026 hanno svelato i candidati per il premio di miglior film, tra cui “Una battaglia dopo l'altra”, “Marty Supreme” e “Sinners”. La selezione riflette le tendenze e le produzioni più rilevanti dell'anno, offrendo uno spaccato della scena cinematografica internazionale. La cerimonia di premiazione si avvicina e sarà interessante scoprire quale di questi film riceverà il riconoscimento più ambito.

Miglior filmUna battaglia dopo l'altraSinnersHamnet – Nel nome del figlioMarty SupremeFrankensteinSentimental ValueTrain Dreams BugoniaL'agente segretoF1 – Il film Miglior regia Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra Ryan Coogler – Sinners Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio Josh Safdie – Marty Supreme Joachim Trier – Sentimental Value Miglior attore protagonista Timothée Chalamet – Marty Supreme Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l'altra Michael B. Jordan – Sinners Wagner Moura – L'agente segreto Ethan Hawke – Blue Moon Miglior attrice non protagonista Elle Fanning – Sentimental Value Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value Teyana Taylor – Una battaglia dopo l'altra Amy Madigan – Weapons Wnumi Musaku – Sinners Miglior attore non protagonista Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l'altra Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra Stellan Skarsgard – Sentimental Value Delroy Lindo – Sinners Jacob Elordi – Frankenstein Miglior cortometraggioButcher's Stain A friend of Dorothy The Singers Jane Austen's Period Drama Two People Exchanging Saliva

