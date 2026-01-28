Lacerenza rivela come spendeva 50mila euro al mese Il racconto

La storia di Lacerenza torna a fare notizia. Lo scorso marzo, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di droga e sfruttamento della prostituzione. Dopo aver patteggiato, si conosce ora come spendeva circa 50mila euro al mese. Una cifra che, secondo le indagini, si riferisce alle sue spese quotidiane.

Lo scorso marzo l'arresto con le accuse di detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, poi il patteggiamento. Si sta parlando di Davide Lacerenza, intervistato pochi giorni fa da Fanpage.it. Qui Lacerenza si è lasciato andare a una lunga chiacchierata: dall'infanzia ai primi lavori fino alle vicende delicatissime e più recenti. Per esempio ha raccontato come faceva a spendere 50.000 euro al mese. Innanzitutto parla dell'ormai famigerato locale milanese Gintoneria: “Tiravo su 8mila, 10mila euro a sera. All'epoca fatturavo due, tre milioni l'anno - racconta a Fanpage.🔗 Leggi su Today.it

Davide Lacerenza riparte dal luogo che è stata la sua prigione per tutti questi mesi

