Davide Lacerenza | Bevevo 30mila euro di champagne al mese ora mangio i broccoli Wanna Marchi? La mia maestra

Da fanpage.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista di Fanpage.it a Davide Lacerenza, il "King di Milano" dall'impero della Gintoneria all'arresto per droga e prostituzione con Stefania Nobile.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

