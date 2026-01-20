Due visioni del mondo a confronto Duello fra Massironi e Benvenuti

Due personalità si confrontano in un dialogo sincero e riflessivo sulla felicità. Massironi e Benvenuti rappresentano due visioni opposte: una donna di sostanza e un uomo d’apparenza, entrambi alla ricerca di autenticità. Il loro scambio mette in luce come spesso ci si identifichi con ruoli e immagini, senza essere realmente ciò che si desidera. Un confronto che invita a riflettere sulla vera natura della felicità e sull’importanza di conoscere sé stessi.

Un dialogo tagliente e ironico sul tema della felicità. Uno scontro tra due ego, quello di una donna di sostanza e di un uomo d'apparenza, che non sono chi dicono di essere né quello che credono di essere. Un confronto tra due due mondi, due visioni della vita, tra fragilità e desiderio di autenticità, tra chi vende ideali e chi vive ancorato al pratico, al concreto, tra chi predica la felicità e chi la insegue con fatica, tentando in entrambi i casi di esorcizzare la paura e il senso di inadeguatezza. È quanto porterà in scena la commedia dal titolo 'La tigre', scritta da Ramon Madaula e che verrà proposta oggi e domani alle 21 sul palco del Teatro San Giuseppe di via Italia, a Brugherio: protagonisti dello spettacolo due grandi attori italiani, Marina Massironi e Alessandro Benvenuti, con quest'ultimo che curerà anche la regia.

