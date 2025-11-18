Dal 6 al 15 marzo 2026 Rai racconta in chiaro e su RaiPlay le gare, le cerimonie e i protagonisti dei Giochi Paralimpici Invernali. Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato oggi che i diritti media per l'Italia per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati in esclusiva alla Rai. L'accordo tra Rai e Fondazione Milano Cortina 2026 garantirà al pubblico italiano. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rai broadcaster ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026: storie di coraggio e sport