La storia Eva Milano Fc non solo passione | Portiamo idee e inclusione

L’Eva Milano Fc torna in campo per la stagione 202526 con una squadra tutta nuova. La squadra, appena iscritta al campionato di Promozione FIGC, si prepara a giocare le sue partite e a portare avanti il progetto di inclusione e passione che la contraddistingue. La società punta a coinvolgere sempre più ragazze e a far crescere il calcio femminile in città. La prima partita è ormai vicina, e l’entusiasmo tra giocatrici e tifosi è alle stelle.

Cosa succede in città? Succede. l'Eva Milano Fc. La stagione 202526 ha presentato ai nastri di partenza una nuova formazione di calcio femminile iscritta al campionato di Promozione FIGC. Per capire meglio di che si tratta bisogna affacciarsi sui "diari segreti odierni", che di segreto, in realtà hanno ben poco e che spesso vengono utilizzati per autopromuoversi: i social network. Sì, perché il team milanese è la prima squadra "social" femminile italiana. Il progetto nasce da Giuseppe e Leonardo, due ex collaboratori del Brera calcio, che nell'ultima stagione hanno avuto a che fare anche con la squadra femminile. Giuseppe e Leonardo mi hanno conquistata subito – afferma Caciotto - il desiderio di dare una forma concreta al calcio femminile, in maniera inclusiva ed organizzata, è qualcosa che ho sentito subito

