La star del Manchester City Oscar Bobb ha concordato i termini personali con il Fulham
Il Fulham si avvicina a chiudere uno dei trasferimenti più importanti degli ultimi anni. La società inglese sta trattando con l’attaccante del Manchester City Oscar Bobb e sembra aver già trovato un accordo sui termini personali. Ora manca solo la firma ufficiale, mentre i dirigenti lavorano per portare a termine la trattativa.
Sito inglese: Il Fulham è sul punto di completare uno dei trasferimenti più ambiziosi della sua storia recente, con Florian Plettenberg che segnala progressi significativi nella ricerca dell’ala del Manchester City Oscar Bobb. Secondo il giornalista di Sky Germany, il Fulham ha raggiunto un accordo verbale sui termini personali con il 22enne, lasciando solo gli “ultimi dettagli” da risolvere prima che entrambi i club firmino un accordo permanente. Si prevede che la commissione di trasferimento sarà compresa tra £ 35 e £ 45 milioni, segnando un investimento importante da parte del Fulham e un chiaro segnale della loro intenzione di elevare la squadra sotto Marco Silva.🔗 Leggi su Justcalcio.com
