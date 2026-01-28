La star del Manchester City Oscar Bobb ha concordato i termini personali con il Fulham

Il Fulham si avvicina a chiudere uno dei trasferimenti più importanti degli ultimi anni. La società inglese sta trattando con l’attaccante del Manchester City Oscar Bobb e sembra aver già trovato un accordo sui termini personali. Ora manca solo la firma ufficiale, mentre i dirigenti lavorano per portare a termine la trattativa.

Sito inglese: Il Fulham è sul punto di completare uno dei trasferimenti più ambiziosi della sua storia recente, con Florian Plettenberg che segnala progressi significativi nella ricerca dell’ala del Manchester City Oscar Bobb. Secondo il giornalista di Sky Germany, il Fulham ha raggiunto un accordo verbale sui termini personali con il 22enne, lasciando solo gli “ultimi dettagli” da risolvere prima che entrambi i club firmino un accordo permanente. Si prevede che la commissione di trasferimento sarà compresa tra £ 35 e £ 45 milioni, segnando un investimento importante da parte del Fulham e un chiaro segnale della loro intenzione di elevare la squadra sotto Marco Silva.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Manchester City Oscar Bobb

Oscar Bobb, giovane attaccante norvegese, potrebbe lasciare il Manchester City.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Manchester City Oscar Bobb

Argomenti discussi: Il Manchester United prepara l'offerta per la star norvegese Alexander Sorloth; Alexandra Burke svela un nuovo enorme murale a Manchester per celebrare il traguardo di 700 milioni di sterline; Arsenal-Manchester United History. 1 febbraio1958: l’ultima storica partita dei Busby Babes; Vizi, scommesse, spugna e dignità: la vera storia di Marty Supreme.

Il Milan tenta il colpaccio dal Manchester City per la difesa! https://www.milannews24.com/mercato-milan-ake-manchester-city-moretto/ #Milan #Mercato #PremierLeague - facebook.com facebook

Al Milan piace Nathan Aké del Manchester City! Nelle ultime ore i hanno fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’affare in termini economici! L’operazione resta molto complicata per lo stipendio e per l'emergenza in difesa che al moment x.com