Gerry Scotti trionfa con il Telegatto a La Ruota della Fortuna

Donnemagazine.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata del 5 novembre di La Ruota della Fortuna è stata caratterizzata da festeggiamenti e colpi di scena grazie a Gerry Scotti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

gerry scotti trionfa con il telegatto a la ruota della fortuna

© Donnemagazine.it - Gerry Scotti trionfa con il Telegatto a La Ruota della Fortuna

Contenuti che potrebbero interessarti

gerry scotti trionfa telegattoLa Ruota della Fortuna, la profezia di Gerry Scotti per Samira Lui - Nella puntata del 5 novembre de “La Ruota della Fortuna” Gerry Scotti ha premiato un concorrente eccezionale e ha “elogiato” Samira Lui ... Riporta dilei.it

gerry scotti trionfa telegatto«Mike Bongiorno mi ha dato una mano da lassù»: Gerry Scotti celebra il trionfo di "La Ruota della Fortuna" - Il ritorno in grande stile: l'omaggio al re dei presentatori, il record di share, Telegatto sostenibile e l'ascesa di Samira Lui ... Come scrive lasicilia.it

gerry scotti trionfa telegattoGerry Scotti, doppia festa: riceve il 13° Telegatto e nasce la nipotina Olivia - Aldo Vitali, consegnandogli il premio, ha ricordato come Gerry Scotti rappresenti «una colonna della nostra televisione, un volto che ha saputo coniugare popolarità e qualità, leggerezza e ... Lo riporta civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Gerry Scotti Trionfa Telegatto