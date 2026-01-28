La Roma irrompe su Kessie | Juve e Inter sono avvisate | CM

La Roma si avvicina a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano sembra sempre più vicino a tornare in Italia, e le altre big come Juventus e Inter devono fare attenzione. La trattativa sembra in fase avanzata e potrebbe cambiare gli equilibri di mercato nelle prossime settimane.

Il futuro di Franck Kessie si arricchisce di un nuovo capitolo: il centrocampista ivoriano si avvicino al ritorno in Italia. Prima 30 presenze e 6 reti con la maglia dell’Atalanta nella stagione 201617, poi 174 gettoni e 35 gol con quella del Milan. Franck Kessié ha lasciato un buonissimo ricordo in Italia e adesso alcune delle principali compagini di Serie A sono pronte a scatenare una vera e propria asta per il suo cartellino. Franck Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il centrocampista ivoriano classe ’96 ha il contratto in scadenza con l’ Al-Ahli il prossimo 30 giugno e, dunque, rappresenta una clamorosa occasione di mercato a parametro zero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

