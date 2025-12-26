Uno dei palazzi aulici di Torino è quello delle vecchie Segreterie di Stato, si affaccia sulla Piazza Castello e mette in collegamento il Palazzo Reale col teatro Regio spingendosi fino al complesso della Cavallerizza. I Torinesi lo conoscono anche come palazzo della Prefettura e del Consiglio Provinciale. Costruito nel ‘700, risale al 1885 la sua cessione da parte del Demanio alla Provincia di Torino, qualche anno dopo che la città aveva dismesso il ruolo di capitale del Regno d’Italia. I più giovani lo conoscono come il palazzo col “buco di sotto”, perché nel palazzo c’è un’apertura che collega due parti della città prima isolate dal complesso reale l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cent’anni fa i torinesi ‘bucavano’ il palazzo accanto al Regio, oggi il piano regolatore lo fa Bloomberg

Leggi anche: Graziano Pellé rispunta in campo col Feyenoord e fa esplodere il De Kuip: cosa fa oggi a 40 anni

Leggi anche: In cucina fa ancora i cappelletti: l'instancabile nonna Anna festeggia i cent'anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Questa pallina natalizia ha più di cent'anni. Comprata da mia nonna che la regalò a mia madre, quando era bambina. Sono molto legata a quest'oggetto, che mi ricorda il Natale spensierato, innocente e magico di allora. #auguri - facebook.com facebook