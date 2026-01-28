La rassegna cinematografica itinerante Transumè fa tappa a Nebbiuno

La rassegna cinematografica Transumè arriva a Nebbiuno. La rassegna itinerante, promossa dall’associazione Sportway Aps, si concentra sulla transumanza e il suo ruolo economico, culturale e sociale. Questa volta, il progetto fa tappa nell’Alto Vergante, attirando appassionati e curiosi.

L'appuntamento è in programma venerdì 30 gennaio, nella sala Fassi, con la proiezione del documentario "Peak. Un mondo al limite", di Hannes Lang. Il documentario è stato premiato al Kassel Dokfest Festival di Lipsia. Tra vallate alpine mozzafiato e le contraddizioni del turismo di massa. Una fotografia scattata un giorno prima del disastro, capace di mostrare quello che si nasconde dietro a un turismo di massa tanto salvifico, per l’economia delle comunità, quanto deleterio per l’intero equilibrio naturale.🔗 Leggi su Novaratoday.it

