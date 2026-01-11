A Bollate, la Caritas riprende la raccolta di abiti usati a partire dall’8 gennaio. Dopo una sospensione temporanea dovuta alla saturazione dei depositi, l’iniziativa riprende per favorire la raccolta di vestiti ancora in buono stato, contribuendo a sostenere chi ne ha bisogno. La collaborazione della comunità è fondamentale per il successo di questa iniziativa solidale.

Bollate, alla Caritas dall’8 gennaio torna la raccolta di abiti usati. Ma non tutti. La Caritas di Bollate sta per tornare a raccogliere gli abiti usati, dopo aver sospeso la raccolta alcuni mesi fa poiché aveva i depositi pieni. Ma la raccolta riprenderà (da gennaio) con nuove modalità. I volontari del Guardaroba informano infatti che, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, alla Caritas torna la raccolta di abiti usati

