La prima di Giuseppe Commisso al Franchi è amara | il Como passa 3-1 ed elimina la Fiorentina dalla Coppa Italia

La Fiorentina esce di scena agli ottavi di Coppa Italia, sconfitta 3-1 dal Como. La partita si è messa subito male per i viola, che hanno subito il primo gol e non sono mai riusciti a recuperare il risultato. Il Como, invece, ha giocato con testa e determinazione, crescendo nella ripresa e trovando altri due gol che hanno chiuso di fatto i giochi. La prima al Franchi di Giuseppe Commisso si rivela amara per i tifosi viola, che dovranno aspettare un’altra occasione per rivedere la squadra in corsa.

La Fiorentina saluta la Coppa Italia agli ottavi di finale, battuta 3-1 da un Como brillante e maturo, capace di crescere col passare dei minuti e di legittimare il successo soprattutto nella ripresa. Al Franchi, in una serata dal forte valore simbolico per l'inizio dell'era di Giuseppe Commisso.

