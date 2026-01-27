fiorentina como la prima di giuseppe commisso da presidente le formazioni ufficiali diretta

La partita tra Fiorentina e Como rappresenta l’esordio ufficiale di Giuseppe Commisso come presidente del club. Si tratta di un incontro importante per l’accesso ai quarti di finale, che si svolge in un contesto speciale. In questa occasione, si delineano le prime sfide e le strategie delle due squadre, offrendo uno sguardo sulla stagione che si apre.

Poche ore prima della sfida di Coppa Italia con i lariani (fischio d’inizio alle 21) il figlio di Rocco è stato nominato al vertice del club viola Un passaggio di consegne in questa foto: Rocco Commisso (presidente della Fiorentina, recentemente scomparso) e il figlio Joseph, neo presidente del club viola Firenze, 27 gennaio 2026 – Fiorentina-Como vale per l’accesso ai quarti di finale, ma sarà una serata particolare. Prima di tutto per le preoccupazioni relative al campionato (i viola sono malinconicamente terzultimi), ma soprattutto perché è la prima volta di Joseph Commisso (il figlio di Rocco) come presidente del club gigliato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Giuseppe Commisso è stato ufficialmente nominato presidente della Fiorentina, proseguendo la tradizione familiare.

La nomina di Giuseppe Commisso a presidente della Fiorentina segna un nuovo capitolo per il club.

