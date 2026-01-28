La neve imbianca tutto il Trentino video Come cambia il meteo nelle prossime ore

La neve ha coperto tutto il Trentino, trasformando il paesaggio in un quadro bianco. Mercoledì 28 gennaio, una forte nevicata ha interessato tutta la provincia, portando scenario di montagna anche in zone più basse. Una nostra lettrice ci ha inviato un video che mostra Susà in Valsugana, dove la neve si è accumulata in modo spettacolare. Ora le previsioni indicano che il meteo cambierà nelle prossime ore, con possibili schiarite o nuove perturbazioni.

La nevicata che ha interessato il Trentino nella giornata di mercoledì 28 gennaio ha riguardato tutta la Provincia, favorendo scenari mozzafiato come quello che arriva da Susà in Valsugana e che ci è stato fornito da una nostra lettrice. Ma come proseguirà l'andamento della nevicata nelle prossime ore? Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione fino all'esaurimento delle precipitazioni, con un ulteriore innalzamento della quota neve, che si porterà quasi ovunque oltre i 1200–1400 metri. Entro sera, oltre i 1.000–1.300 metri potranno cadere altri 10–20 centimetri di neve o più, con accumuli maggiori alle quote più elevate e quantitativi via via inferiori scendendo di quota.

