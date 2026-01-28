La neve dà spettacolo a teatro

Da ilgiorno.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, la neve ha coperto le strade di città, creando un’atmosfera da cartolina. Le persone si sono svegliate con i fiocchi che cadevano fitte dal cielo, mentre molte hanno deciso di restare a casa per evitare i disagi. La neve ha portato caos al traffico, ma anche uno spettacolo insolito e affascinante, come pochi altri eventi naturali. La scena si ripete ogni anno, ma ogni volta sorprende e affascina chi si ferma a guardarla.

Non sarà oggi che il cielo ci cadrà sulla testa. Come avrebbe detto Asterix. O Plastic Bertrand. Anche se un po’ ti viene da pensarlo mentre la tempesta di neve ti travolge seduto in platea. E gli occhi diventano due fessure. In realtà è solo il buon vecchio “Slava’s Snowshow“, ormai una tradizione degli inverni milanesi. Questa volta arriva per le Olimpiadi e non per le feste. Ma l’indirizzo è sempre il solito: Piccolo Teatro Strehler, da oggi al 22 febbraio. Per far felici grandi e piccini (età consigliata: dagli 8 anni). Un classico del nouveau cirque. Qui in una speciale "versione olimpica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la neve d224 spettacolo a teatro

© Ilgiorno.it - La neve dà spettacolo a teatro

Approfondimenti su Neve Teatro

Spettacolo invernale tra neve e nebbia sui Monti Sibillini: il video da Castelluccio di Norcia

Un incantevole spettacolo invernale si svolge sui Monti Sibillini, tra neve e nebbia, regalando scenari da fiaba a Castelluccio di Norcia.

"Scuieta": al teatro Atlante spettacolo di teatro, danza e musica dal vivo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LEOLANDIA Spettacolo Gran Gala d'Inverno 2025

Video LEOLANDIA Spettacolo Gran Gala? d'Inverno 2025

Ultime notizie su Neve Teatro

Argomenti discussi: La neve dà spettacolo a teatro; Febbre da Milano-Cortina: spettacolo sulla neve; I Giochi, che spettacolo! • 6 Feb – 1 Mar 2026 • Il Parenti • Milano; Neve e spettacolo alla Marcialonga: Stadaas trionfa, Fleten fa tris.

Cervinia sotto la neve il 7 Dicembre: uno spettacolo da non perdere (Video)E' tornata a cadere la neve su Cervinia, in Valle d’Aosta nel pomeriggio di domenica 7 Dicembre. Si può ammirare uno spettacolo mozzafiato: una meravigliosa nevicata sta imbiancando il comprensorio ... ilmeteo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.