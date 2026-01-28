La neve dà spettacolo a teatro

Non sarà oggi che il cielo ci cadrà sulla testa. Come avrebbe detto Asterix. O Plastic Bertrand. Anche se un po' ti viene da pensarlo mentre la tempesta di neve ti travolge seduto in platea. E gli occhi diventano due fessure. In realtà è solo il buon vecchio "Slava's Snowshow", ormai una tradizione degli inverni milanesi. Questa volta arriva per le Olimpiadi e non per le feste. Ma l'indirizzo è sempre il solito: Piccolo Teatro Strehler, da oggi al 22 febbraio. Per far felici grandi e piccini (età consigliata: dagli 8 anni). Un classico del nouveau cirque. Qui in una speciale "versione olimpica".

