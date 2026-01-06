La forza di una donna anticipazioni 7 gennaio | Hatice e Bahar vengono licenziate Arif affronta Sarp
Nel nuovo episodio della dizi turca in onda su Canale 5, la convivenza forzata riaccende le tensioni e le gelosie: mentre Bahar perde la calma, Arif passa all'attacco. Le anticipazioni del 7 gennaio. La forza di una donna torna anche mercoledì 7 gennaio su Canale 5 con un nuovo appuntamento per tutti gli amanti delle dizi turche. La scelta di Sarp di prendere l'appartamento sopra Bahar e i bambini ha scatenato una serie di (prevedibili) conseguenze che nel nuovo episodio porteranno a diversi scontri. Ma anche sul fronte Ceyda non è tutto tranquillo e in città arriva la madre di Emre pronta a scatenare un putiferio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: La forza di una donna, anticipazioni 6 gennaio: la mossa di Sarp spiazza Bahar, lei e Arif si infuriano
Leggi anche: La forza di una donna Anticipazioni 8 novembre 2025: Bahar affronta a brutto muso Piril e Sarp!
La forza di una donna, anticipazioni 7 gennaio: Hatice e Bahar vengono licenziate, Arif affronta Sarp; “La forza di una donna”, le trame dal 5 al 10 gennaio 2026; Le anticipazioni di oggi, domani e dopodomani di La forza di una donna: Piril manda a Bahar le foto di Sarp e Sirin; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 28 dicembre al 3 gennaio.
La forza di una donna, anticipazioni 7 gennaio: Hatice e Bahar vengono licenziate, Arif affronta Sarp - Nel nuovo episodio della dizi turca in onda su Canale 5, la convivenza forzata riaccende le tensioni e le gelosie: mentre Bahar perde la calma, Arif passa all'attacco. movieplayer.it
La forza di una donna Anticipazioni 7 gennaio 2026: Arif e Sarp faccia a faccia. Lo scontro è accesissimo! - Le Anticipazioni della Nuova Puntata de La forza di una donna, in onda domani 7 gennaio 2026 su Canale 5, ci raccontano che Arif intima a Sarp di lasciare subito l'appartamento, ... msn.com
La Forza di una donna, le anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026 - Scopri tutte le anticipazioni della settimana de La Forza di una donna su Canale 5: leggi le trame delle puntate da domenica 4 a sabato 10 gennaio 2026. msn.com
La Forza di una Donna perde il doppio appuntamento giornaliero Dentro la Notizia torna in onda fino alle 18.40 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.