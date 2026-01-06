La forza di una donna anticipazioni 7 gennaio | Hatice e Bahar vengono licenziate Arif affronta Sarp

Nel nuovo episodio della dizi turca in onda su Canale 5, la convivenza forzata riaccende le tensioni e le gelosie: mentre Bahar perde la calma, Arif passa all'attacco. Le anticipazioni del 7 gennaio. La forza di una donna torna anche mercoledì 7 gennaio su Canale 5 con un nuovo appuntamento per tutti gli amanti delle dizi turche. La scelta di Sarp di prendere l'appartamento sopra Bahar e i bambini ha scatenato una serie di (prevedibili) conseguenze che nel nuovo episodio porteranno a diversi scontri. Ma anche sul fronte Ceyda non è tutto tranquillo e in città arriva la madre di Emre pronta a scatenare un putiferio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

