La festa per la pensione diventa un gran bel regalo per il reparto di cardiologia del Santa Maria

Doppia festa all’ospedale Santa Maria di Terni. Marcella Mancini si congeda dal reparto di cardiologia dopo tanti anni di lavoro, mentre tutti la salutano con affetto. La sua pensione diventa anche un’occasione per celebrare, tra amici e colleghi, il suo contributo e la sua dedizione. La stanza si riempie di sorrisi e ricordi, mentre si organizza una piccola festa per ricordare i momenti passati insieme.

La donazione da parte dell’infermiera Marcella Mancini per l’ospedale di Terni: “Un atto che riflette la sua sensibilità” Doppia festa all’ospedale Santa Maria di Terni. Da una parte Marcella Mancini, giunta al tanto desiderato traguardo della pensione. Dall’altra, il reparto di cardiologia dell’ospedale cittadino che ha ricevuto un dono con cui l’infermiera ha scelto di “celebrare” questo importante giorno. Mancini ha infatti donato al reparto alcune attrezzature (in particolare, otto servitori e due comodini) per “festeggiare questo importante traguardo”. “Un gesto nobile – dicono dal reparto del Santa Maria – Un atto che riflette la sua sensibilità.🔗 Leggi su Ternitoday.it

