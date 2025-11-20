Cimone prima stazione sciistica ecogreen | Gran bel regalo di compleanno

Modena, 20 novembre 2025 – L’Appennino emiliano scrive una pagina di storia. Ieri mattina il Consorzio Cimone ha presentato un traguardo che va oltre i confini regionali: è la prima stazione sciistica del centro Italia a ottenere la certificazione di sostenibilità Esg. Un sigillo che non parla solo di ambiente, ma di persone, territorio e futuro. “Non è un punto di arrivo, ma di partenza – spiega Ada Rosa Balzan, fondatrice di Arb Sb, la società che ha seguito il percorso di certificazione –. Arrivare a un percorso come quello di OpenSIroad significa avere una comunicazione trasparente. COMPRENSORIO CIMONE PISTE SCI NEVE TURISMO MONTAGNA SCIATORI Il Consorzio si è misurato e ha visto le proprie performance: non solo ambientali, ma anche di presidio sociale, con una governance chiara su questi temi e su come contribuisce ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

