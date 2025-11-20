Cimone prima stazione sciistica ecogreen | Gran bel regalo di compleanno
Modena, 20 novembre 2025 – L’Appennino emiliano scrive una pagina di storia. Ieri mattina il Consorzio Cimone ha presentato un traguardo che va oltre i confini regionali: è la prima stazione sciistica del centro Italia a ottenere la certificazione di sostenibilità Esg. Un sigillo che non parla solo di ambiente, ma di persone, territorio e futuro. “Non è un punto di arrivo, ma di partenza – spiega Ada Rosa Balzan, fondatrice di Arb Sb, la società che ha seguito il percorso di certificazione –. Arrivare a un percorso come quello di OpenSIroad significa avere una comunicazione trasparente. COMPRENSORIO CIMONE PISTE SCI NEVE TURISMO MONTAGNA SCIATORI Il Consorzio si è misurato e ha visto le proprie performance: non solo ambientali, ma anche di presidio sociale, con una governance chiara su questi temi e su come contribuisce ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
#Turismo. Il Comprensorio del #Cimone (Mo) festeggia i cinquant’anni di attività e diventa la prima stazione sciistica ecogreen dell’ #Appennino. L’assessora Frisoni: “Il nostro turismo ha un valore aggiunto, quello della sostenibilità” La #notizia regioneer.it/T Vai su X
Oltre i 2000m sull'Appennino oggi si è registrata la prima "giornata di ghiaccio" della stagione autunnale: sia i valori minimi che quelli massimi si sono mantenuti sotto gli 0°C Nell'immagine uno scorcio di Buca del Monte Cimone (MO) dopo le nevicate delle s Vai su Facebook
Comprensorio del Cimone prima stazione sciistica ecogreen - Il Comprensorio del Cimone di Modena verso il traguardo del mezzo secolo di attività si appresta a diventare la prima stazione sciistica ecogreen dell'Appennino. Come scrive msn.com
Cimone: primo certificato Erg di sostenibilità dell'Appennino - L'Appennino emiliano fa un passo storico verso il futuro: il Consorzio Cimone si è assicurato il primo certificato ... msn.com scrive
STAGIONE SCIISTICA, IL CIMONE E’ IL PRIMO IMPIANTO SOSTENIBILE DELL’APPENNINO - Nel video: Luciano Magnani Presidente del Consorzio Cimone e Ada Rosa Balzan Founder, Presidente e Ceo ARB Cinquant’anni di neve, lavoro e innovazione. Segnala tvqui.it