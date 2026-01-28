La falsa illusione dei pulsanti per i pedoni | li abbiamo testati aumentano il tempo di attesa

Molti pedoni si sono affidati ai pulsanti dei semafori pensando di ridurre i tempi di attesa. Tuttavia, abbiamo scoperto che spesso sono solo apparenza. I pulsanti sembrano finti, messi lì più per accontentare i pedoni che per funzionare davvero. Schiacciare il pulsante non cambia nulla: l’attesa resta lunga e immutata. È una trappola psicologica che dà un’illusione di controllo, ma in realtà non accelera il attraversamento.

