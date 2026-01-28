La falsa illusione dei pulsanti per i pedoni | li abbiamo testati aumentano il tempo di attesa
Molti pedoni si sono affidati ai pulsanti dei semafori pensando di ridurre i tempi di attesa. Tuttavia, abbiamo scoperto che spesso sono solo apparenza. I pulsanti sembrano finti, messi lì più per accontentare i pedoni che per funzionare davvero. Schiacciare il pulsante non cambia nulla: l’attesa resta lunga e immutata. È una trappola psicologica che dà un’illusione di controllo, ma in realtà non accelera il attraversamento.
Sembrano finti. Probabilmente li hanno messi lì per dare il contentino ai pedoni, per fuorviarli a livello psicologico: schiacciate il pulsante del semaforo e l’attesa per attraversare la strada sarà più breve. Ma è un’illusione, un’allucinazione, una fantasticheria urbana. Sarebbe bello svitare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Pulsanti Pedoni
“Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo. Abbiamo scelto Medici Senza Frontiere perché rischiano la vita per gli altri”: l’eredità delle Kessler
Ftalati e PFAS, un terzo dei vestiti Shein testati contiene sostanze illegali (e tossiche): cosa rischia chi li indossa
Un’indagine internazionale rivela che un terzo dei vestiti Shein testati contiene ftalati e PFAS illegali e tossici.
Ultime notizie su Pulsanti Pedoni
Argomenti discussi: La falsa illusione dei pulsanti per i pedoni: li abbiamo testati, aumentano il tempo di attesa; L'illusione ottica divide le opinioni: vedi cerchi o una spirale?; Strage di migranti nel Mediterraneo, 50 vittime dopo un naufragio; Shoah: Conte, 'parlare di Olocausto ma anche di Gaza'.
La falsa illusione dei pulsanti per i pedoni: li abbiamo testati, aumentano il tempo di attesaI veri professionisti spingono il bottone in modo compulsivo, con frenesia, quasi isteria. Pensano che così facendo la pena dell’attesa del verde verrà alleviata in minor tempo. Sarebbe bello svitare ... ilpiacenza.it
Bacoli-Na Bacoli non è la Capitale della Cultura 2026, Della Ragione falsa illusione! Ricevo e Pubblico: Viene segnalato dal consigliere Gianluca Schiano che sono state scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della citt - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.