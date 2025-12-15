Ftalati e PFAS un terzo dei vestiti Shein testati contiene sostanze illegali e tossiche | cosa rischia chi li indossa

Un’indagine internazionale rivela che un terzo dei vestiti Shein testati contiene ftalati e PFAS illegali e tossici. Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei prodotti del colosso cinese del fast fashion, evidenziando rischi potenziali per chi li indossa e la necessità di maggiore controllo e trasparenza nel settore.

© Screenworld.it - Ftalati e PFAS, un terzo dei vestiti Shein testati contiene sostanze illegali (e tossiche): cosa rischia chi li indossa Il colosso cinese del fast fashion Shein torna al centro di un'inchiesta internazionale che solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei suoi prodotti. Secondo il nuovo report Shame on you, Shein! pubblicato da Greenpeace Germania nel novembre 2025, un terzo dei capi analizzati contiene sostanze chimiche tossiche in concentrazioni che superano i limiti previsti dalla normativa europea. Non si tratta di semplici irregolarità tecniche: parliamo di sostanze illegali, alcune delle quali rilevate in quantità fino a 3.300 volte superiori ai valori consentiti. L'indagine ha preso in esame 56 prodotti tra vestiti, scarpe e accessori acquistati in otto paesi europei tra maggio e giugno 2025.