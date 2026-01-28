La destra scopre Craxi celebrato da chi allora lo contestava urlando ladro ma Bettino scoprirebbe subito l’inganno

La destra riscopre Bettino Craxi, che ora viene celebrato come un eroe, anche se un tempo era bersaglio di insulti e accuse di ladro. Fratelli d’Italia si inginocchia davanti al suo nome, portando in piazza santini bipartisan e ricordi di un passato che sembra tornato in auge solo adesso. Ma tra pentimenti e nostalgia, c’è chi ricorda bene come sono andate davvero le cose.

C'è qualcosa di allucinato, quasi lisergico, nel vedere Fratelli d'Italia inginocchiata davanti al fantasma di Bettino Craxi come una banda di ex proibizionisti col bicchiere in mano che scoprono il bourbon a sessant'anni. "Ci eravamo sbagliati", dicono. Certo. Tutti si sbagliano sempre, soprattutto quando il morto non può rispondere e la storia diventa un buffet libero. Craxi oggi è un santino vintage: lo si tira fuori dalla tasca, lo si lucida un po' e lo si usa per sembrare improvvisamente adulti, istituzionali, perfino democratici. Ma fermiamoci un attimo, prima che l'orgia revisionista diventi una seduta spiritica.

