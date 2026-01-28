' La Corte costituzionale nelle scuole' | il viaggio arriva a Pisa

La giudice Emanuela Navarretta visiterà il Liceo ‘Ulisse Dini’ di Pisa venerdì 30 gennaio. Arriverà in città per parlare con gli studenti, in un appuntamento che fa parte del progetto ‘Viaggio in Italia’. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro della Corte costituzionale e le sue decisioni, rivolto soprattutto ai giovani.

Venerdì 30 gennaio la giudice della Corte costituzionale Emanuela Navarretta incontrerà le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico ‘Ulisse Dini’ di Pisa, nell’ambito dell’iniziativa ‘Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole’. La sua relazione sarà dedicata a ‘Come e perché la Costituzione si occupa della famiglia’; seguirà il dibattito con le domande libere da parte degli studenti e la presentazione di un loro lavoro sulle tematiche costituzionali. Continua così il dialogo dei giudici della Consulta con le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, grazie a una nuova edizione del viaggio inaugurata lo scorso 2 ottobre a Roma presso lo storico Liceo classico statale ‘Giulio Cesare’.🔗 Leggi su Pisatoday.it

