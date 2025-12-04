Scuola arriva a Palermo il viaggio della Corte costituzionale

Arriva a Palermo il viaggio della Corte costituzionale nelle scuole. Domani, venerdì 5 dicembre, il giudice della Consulta Stefano Petitti incontrerà gli studenti dell’Istituto magistrale statale Regina Margherita nell’ambito dell’iniziativa 'Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

