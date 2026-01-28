Kolo Muani alla Juventus | c’è una data chiave per il dentro o fuori! Quando si capirà se il francese tornerà a Torino ultimissime novità

La Juventus aspetta una risposta definitiva su Kolo Muani. La decisione dipende da una data chiave, che potrebbe chiarire se il francese tornerà a Torino o se resterà con altri club come Tottenham o Psg. La trattativa è in attesa di sviluppi e i tifosi sono in ansia.

Kolo Muani alla Juventus: la data chiave per il dentro o fuori nell’affare con Tottenham e Psg! Quando si capirà se il francese tornerà a Torino. La Juventus non molla la presa e, anzi, alza il pressing. Anche nella giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio, gli uffici della Continassa sono stati teatro di un lavoro incessante per cercare di regalare il colpo last-minute al reparto offensivo. Il nome in cima alla lista è sempre quello, un ritorno di fiamma che scalda la tifoseria: Randal Kolo Muani. La dirigenza bianconera sta provando in ogni modo a riportare in Italia l’attaccante francese. Tuttavia, l’operazione è un rompicapo a tre pezzi che deve incastrarsi alla perfezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kolo Muani verso la Juventus: il ritorno si avvicina | Calciomercato

Juventus, il Psg fa muro su Kolo Muani (vittima a Londra di un pauroso incidente) e rispunta PellegrinoJuventus sempre alla ricerca di un attaccante, Psg e Tottenham fanno muro per un prestito di Kolo Muani (coinvolto in un incidente). McKennie, rinnovo vicino. sport.virgilio.it

Kolo Muani alla Juventus, Calciomercato: mi ritorni in menteKolo-Muani può tornare alla Juventus? Il calciomercato dei bianconeri è alla ricerca di spazio verso il futuro. juvelive.it

Incidente d'auto per Kolo Muani: Ferrari distrutta, grande spavento, ma sta bene #Juve #Tottenham #KoloMuani x.com

Grande paura per Randal Kolo Muani, ex Juve tornato in queste ore in orbita bianconera sul mercato, che nel pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla M25 insieme al compagno al Tottenham Wilson Odobert A diffondere le foto la pa - facebook.com facebook