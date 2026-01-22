kid yugi presenta il film documentario genesi e ascesa di un anti idolo

In concomitanza con la pubblicazione del nuovo album Anche gli eroi muoiono, Kid Yugi presenta in alcune sale il film documentario Genesi e ascesa di un Anti-idolo. Sale l’attesa per uno dei dischi più attesi dell’anno: il terzo album in studio di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono è in arrivo il 30 gennaio in formato digitale e fisico. I primi due estratti dal disco, Berserker e PUSH IT con ANNA, hanno debuttato alla prima posizione della classifica singoli di Spotify. Ad accompagnare il disco c’è un film-documentario Genesi e ascesa di un Anti-Idolo, di cui è già disponibile la prima parte su YouTube, e che arriverà in versione completa in anteprima in alcuni cinema selezionati in Italia in contemporanea il 28 gennaio 2026: Cinema Orfeo – MILANO Cinema Barberini – ROMA Modernissimo – NAPOLI Savoia – TARANTO Nel documentario, una serie di interviste da parte dello staff, amici e collaboratori dell’artista è intervallata da immagini della realtà quotidiana di Kid Yugi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Kid Yugi ha pubblicato il nuovo singolo BerserkerKid Yugi torna con il suo nuovo singolo Berserker, estratto dall’atteso album Anche gli eroi muoiono.

