Kazu Miura è inesauribile | a 58 anni firma un nuovo contratto

Kazu Miura, ex nazionale giapponese, ha annunciato che continuerà la sua carriera calcistica a 58 anni. Nonostante l'età, l'attaccante dimostra ancora impegno e passione per il calcio, firmando un nuovo contratto. La sua esperienza rappresenta un esempio di dedizione nello sport professionistico, confermando la sua presenza attiva nel panorama calcistico internazionale.

A 58 anni l’ex nazionale giapponese Kazuyoshi Miura ha annunciato martedì che proseguirà la sua carriera. Si trasferirà in prestito al Fukushima United, un club di terza divisione giapponese. «La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età», ha dichiarato l’attaccante, che compirà 59 anni il prossimo febbraio, in un comunicato del club. Miura arriva in prestito dallo Yokohama FC, che milita in seconda divisione. “King Kazu”. Soprannominato “King Kazu” in patria, Miura ha collezionato sette presenze la scorsa stagione con l’Atletico Suzuka, un club di quarta divisione giapponese, retrocesso poi nel campionato regionale. 🔗 Leggi su Open.online

