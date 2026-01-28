Juve il tempo stringe sul mercato | cosa serve alla squadra di Spalletti

La Juventus si muove in fretta per rinforzare la squadra. Spalletti cerca un attaccante e punta su En-Nesyri, ma il giocatore ha mostrato qualche perplessità sulla formula proposta. La società ha già deciso: niente acquisto a titolo definitivo. La trattativa resta complicata e il tempo scarseggia.

“ En-Nesyri ha espresso alcuni dubbi sulla formula, per noi è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo. Vedremo se la prossima settimana ci saranno altre occasioni, restiamo vigili”, queste le parole rilasciate da Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy del club bianconero, ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Napoli che di fatto confermano l’intenzione della società di intervenire sul mercato esclusivamente attraverso operazioni a titolo temporaneo. Soluzione che non ha trovato riscontro da parte del calciatore marocchino e che, a suo tempo, non aveva neppure portato il Liverpool ad aprire alla cessione di Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Luciano Spalletti ha commentato la situazione attuale del mercato della Juventus e le caratteristiche della rosa a disposizione.

