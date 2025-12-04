Tacconi, ex portiere della Juve, si è espresso così a proposito dei bianconeri e di Luciano Spalletti. Ecco cosa ha confessato. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è intervenuto così a Repubblica per parlare del momento dei bianconeri anche. Cosa ha confessato anche sul ritorno alla Continassa con i campioni del mondo del 1985. COME STA – «Sto meglio, ormai siamo arrivati a due sole sedute di fisioterapia a settimana. Dell’ictus e del coma non ricordo quasi niente, ho vinto un’altra partita ai rigori o almeno spero. Prossimo obiettivo: fare a meno del bastone. Mi ha preso in giro anche Platini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacconi confessa: «La Juve tornerà ma serve pazienza. Quando ho incontrato Spalletti ecco cosa ha detto alla squadra». Rivelazione importante!