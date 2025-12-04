Tacconi confessa | La Juve tornerà ma serve pazienza Quando ho incontrato Spalletti ecco cosa ha detto alla squadra Rivelazione importante!
Tacconi, ex portiere della Juve, si è espresso così a proposito dei bianconeri e di Luciano Spalletti. Ecco cosa ha confessato. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, è intervenuto così a Repubblica per parlare del momento dei bianconeri anche. Cosa ha confessato anche sul ritorno alla Continassa con i campioni del mondo del 1985. COME STA – «Sto meglio, ormai siamo arrivati a due sole sedute di fisioterapia a settimana. Dell’ictus e del coma non ricordo quasi niente, ho vinto un’altra partita ai rigori o almeno spero. Prossimo obiettivo: fare a meno del bastone. Mi ha preso in giro anche Platini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Tacconi: 'Faccio fatica a vedere la Juve, non ci sono giocatori con gli attributi' - Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha intervistato sul proprio canale Youtube l'ex portiere Stefano Tacconi, il quale non le ha mandate a dire alla Juventus. Secondo it.blastingnews.com