IWONDERFULL PRIME VIDEO CHANNEL | novità di novembre 2025

Nuove storie, nuovi sguardi, nuove emozioni:  IWONDERFULL Prime Video Channel  amplia la sua offerta con quattro titoli che raccontano l’intimità, la verità e il coraggio in tutte le loro forme. Un viaggio tra generi e sensibilità diverse, dal dramma al documentario, per un novembre ricco di cinema autentico e potente. Firmati da alcuni dei registi più interessanti del panorama contemporaneo, i film in esclusiva sono opere premiate nei festival internazionali che uniscono forza narrativa, sguardo autoriale e temi di grande attualità. Dall’11 novembre arriva  Julie ha un segreto  di Leonardo Van Dijl, presentato alla Settimana della Critica di Cannes 2024. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

