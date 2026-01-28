Ieri mattina, nel parco delle Rimembranze di Sondrio, si è svolta una cerimonia semplice ma intensa. Autorità, studenti e cittadini si sono ritrovati per ricordare le vittime dell’Olocausto. La frase di Anna Frank, scritta su un grande cartellone decorato dai bambini della Quadrio, ha aperto la giornata: “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo”. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole e con un messaggio chiaro: fare in modo che certe tragedie

"Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo". La frase di Anna Frank, incorniciata dalle mani colorate dei bambini della Quadrio stampate su un grande cartellone appeso sulla recinzione del giardino della scuola, ha salutato il corteo che ha raggiunto ieri il parco delle Rimembranze di Sondrio per la cerimonia pubblica con autorità, scolaresche, rappresentanti delle associazioni e cittadinanza per commemorare il Giorno della Memoria. Un omaggio sempre sentito a tutte le vittime della Shoah e quest’anno a due donne, in particolare - Irma Lattes e Virginia Montalcini - accomunate dall’essere state deportate dalla nostra provincia, una nel 1943, l’altra l’anno dopo, e dalla medesima sorte nei campi di sterminio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Istituzioni e scuole: "Impedire che accada ancora"

