Frane la mappa di tutte delle aree a rischio in Italia | milioni di italiani coinvolti

In Italia, milioni di persone vivono in zone a rischio frane. Le aree interessate sono numerose e il problema del dissesto idrogeologico continua a crescere. Le autorità cercano di monitorare e intervenire, ma le criticità restano alte e molte case sono ancora vulnerabili.

Il fenomeno del dissesto idrogeologico in Italia rappresenta una delle criticità più rilevanti per il territorio nazionale, con implicazioni dirette sulla sicurezza dei cittadini e sulla gestione del patrimonio edilizio. Secondo il rapporto Ispra 2024, l’aumento delle aree urbanizzate a partire dal secondo dopoguerra ha comportato una maggiore esposizione di beni e persone a frane e alluvioni, fenomeni che negli ultimi anni hanno mostrato una crescita significativa in termini di frequenza e intensità. L’Italia è inserita nel cosiddetto “hot spot mediterraneo”, una zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

